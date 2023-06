Ultima giornata di campionato per l'Inter che oggi, nel tardo pomeriggio, giocerà a Torino contro i granata. I nerazzurri hanno ancora l'obiettivo del secondo posto a disposizione, ma è chiaro che la finale di Champions League in programma fra una settimana inizia a occupare i pensieri ad Appiano Gentile.

QUI TORINO – Soltanto due indisponibili in casa granata: out l'ex Lazaro e Radonjic. Per il resto, Juric può contare su tutta la rosa, situazione più unica che rara per il tecnico croato. E allora in campo la migliore formazione possibile con il sogno di tornare in Europa: in difesa Djidji dovrebbe partire dall'inizio, mentre in attacco spazio a Miranchuk e Vlasic alle spalle di Sanabria.

QUI INTER – Inzaghi valuta attentamente le scelte: da un lato c'è la tentazione di un turnover massiccio, mentre dall'altra non si vuole correre il rischio di staccare troppo la spina in vista del City. E proprio quest'ultima considerazione potrebbe alla fine portare a cambiare poco negli undici titolari: dentro Handanovic, De Vrij, Gagliardini e Gosens; tirano il fiato Onana, Bastoni, Dimarco e Barella. In attacco spazio alla Lu-La, con Dzeko pronto in panchina dove si rivedrà pure Skriniar. Out Mkhitaryan e Correa, comunque sulla via del totale recupero.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

Panchina: Gemello, Fiorenza, Zima, Gravillon, Bayeye, Aina, Vojvoda, Adopo, Vieira, Linetty, Gineitis, Karamoh, Seck, Pellegri.

Allenatore: Juric.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Lazaro, Radonjic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro.

Panchina: Onana, Cordaz, Skriniar, Bastoni, D'Ambrosio, Bellanova, Dimarco, Asllani, Barella, Akinsanmiro, Stankovic, Curatolo, Dzeko.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Mkhitaryan, Correa.

ARBITRO: Fabbri.

Assistenti: Galetto e Ceccon.

Quarto uomo: Minelli.

Var: Chiffi (Doveri).

