Serata di Champions a San Siro: l'Inter ospita il Lipsia ancora fermo a zero punti. Ma non inganni la classifica e i quattro gol presi dall'Hoffenheim nell'ultimo turno di Budesliga: la squadra di Rose ha tanta qualità e per ottenere i 3 punti sarà fondamentale la massima concentrazione. Inzaghi lo sa bene e conosce anche l'importanza della posta un palio: un successo stasera significherebbe un passo probabilmente decisivo per l'accesso diretto agli ottavi.

QUI INTER – Inzaghi, come detto, non si fida e fa bene: il Lipsia ha raccolto zero nonostante abbia seminato tanto in questa campagna europea. Il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di Acerbi e Frattesi resta in dubbio per una caviglia in disordine. Per il resto, ottime le notizie dall'infermeria: recuperati sia Calhanoglu che Lautaro. Ed entrambi sono in predicato di partire dall'inizio. Dovrebbero essere addirittura otto i cambi di formazione rispetto a Verona: oltre al turco e al Toro, dentro dal 1' anche Pavard, De Vrij, Dumfries, Zielinski, Dimarco e Taremi.

QUI LIPSIA – Tantissime le assenze tra i tedeschi. Una lista lunga che obbliga Rose a rinunciare all'idea di confermare la difesa a tre vista nell'ultima partita, a meno di adattamenti spericolati. E allora riecco il 4-4-2, con Geertruida basso a destra, Henrichs dall'altra parte, Haidara-Vermeeren in mediana e Sesko-Openda di punta. Bitshiabu e Klostermann gli ultimi ad aggiungersi all'infermeria che vede già i vari Raum, Schlager, Simons, Elmas e Poulsen.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, Bisseck, Darmian, Buchanan, Carlos Augusto, Asllani, Mkhitaryan, Arnautovic, Thuram.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Acerbi, Frattesi.

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Orban, Lukeba, Henrichs; Nusa, Haidara, Vermeeren, Baumgartner; Sesko, Openda.

Panchina: Vandevoordt, Dickes, Kampl, Ouedraogo, Seiwald, Gebel, André Silva.

Allenatore: Rose.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bitshiabu, Klostermann, Raum, Schlager, Simons, Elmas, Poulsen.

ARBITRO: Pinheiro.

Assistenti: Maia e Jesus.

Quarto ufficiale: Gonçalves.

Var: Martins (Hernandez).

