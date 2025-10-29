Cancellare Napoli e ripartire immediatamente: questo l'obiettivo dell'Inter, ancora parecchio arrabbiata per com'è andato lo scontro diretto del Maradona. E non solo per il risultato. Ma stasera, con la Fiorentina, c'è subito l'occasione di rimettere a posto le cose. Peraltro con un aiuto in più: tornerà a cantare il tifo organizzato della Curva nerazzurra.

QUI INTER – Chivu ha qualche dubbio e parecchie assenze. Il tecnico romeno ha perso Mkhitaryan almeno per un mese e ancora non ritrova Thuram, oltre a Palacios, Darmian e Di Gennaro. Acerbi è insidiato da De Vrij, mentre Carlos Augusto potrebbe far rifiatare uno tra Bastoni e Dimarco. In mezzo al campo, Sucic più di Zielinski per Mkhitaryan, poi confermati Barella e Calhanoglu, mentre a destra agirà Dumfries. Altro nodo da sciogliere in attacco: chi con Lautaro? Esposito e Bonny si contendono il posto per far coppia con il capitano. Ovviamente non disponibile Martinez dopo i fatti tragici di ieri: in panchina Taho con Calligaris.

QUI FIORENTINA – Partenza pessima dei viola in campionato: la squadra di Pioli è nei bassifondi della classifica ed è reduce da una rimonta casalinga con il Bologna (da 0-2 a 2-2). Il tecnico dei toscani dovrebbe confermare l'impalcatura del 3-5-2 con Gudmundsson e Kean in attacco. Almeno un paio di ballottaggi: Comuzzo, Ndour e Sohm insidiano Pablo Marí, Nicolussi Caviglia e Fagioli. Indisponibili Kouamé, Sabiri e Lamptey.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro.

Panchina: Calligaris, Taho, De Vrij, Bisseck, Dimarco, Luis Henrique, Zielinski, Frattesi, Diouf, Bonny.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Thuram, Di Gennaro, Darmian, Palacios, Mkhitaryan, Martinez.

FIORENTINA (3-4-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Ndour, Mandragora, Sohm, Gosens; Gudmundsson, Kean.

Panchina: Lezzerini, Martinelli, Pablo Marí, Viti, Fortini, Parisi, Kouadio, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Richardson, Fazzini, Piccoli, Dzeko.

Allenatore: Pioli.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Kouamé, Lamptey, Sabiri.

ARBITRO: Sozza.

Assistenti: Costanzo e Passeri.

Quarto ufficiale: Fourneau.

Var: Ghersini.

Avar: Chiffi.

