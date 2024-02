Finalmente se ne va l'asterisco. Stasera, in un Meazza ancora una volta stracolmo, l'Inter ospiterà l'Atalanta, recuperando il match rinviato per la spedizione araba che poi ha fruttato l'ennesima Supercoppa italiana ai ragazzi di Inzaghi. Match tra grandi, considerando che nel frattempo i bergamaschi si sono issati in classifica fino al quinto posto, molto vicini al Bologna quarto. Ma l'Inter non intende smarrire la scia di successi e sa bene che con questi tre punti lo scudetto sarebbe molto più vicino.

QUI INTER – Inzaghi deve fare i conti con diverse assenze. Oltre ai lungodegenti Sensi e Cuadrado, mancheranno Acerbi, Thuram e Calhanoglu: tre defezioni dure da assorbire. Rispetto a Lecce, recuperato Sommer tra i pali. E l'undici iniziale cambierà parecchio in confronto a quello del Via del Mare: dal 1' si rivedranno Pavard, Bastoni, Barella e Arnautovic. Darmian, inoltre, è in vantaggio su Dumfries. In regia massima fiducia ad Asllani, molto positivo in Puglia. Più Dimarco di Carlos Augusto sul settore mancino, dove ormai anche Buchanan è un'opzione.

QUI ATALANTA – Preannunciate diverse novità di formazione per i bergamaschi, reduci da un pari opaco sempre a Milano contro il Milan. Gasperini, ieri in conferenza, ha di fatto annunciato l'inserimento tra i titolari di Hien, Pasalic e, forse, Bakker. Anche Zappacosta potrebbe partire dal 1'. Dubbio Scalvini: il difensore sta bene dopo la botta alla spalla, ma potrebbe partire dalla panchina.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro.

Panchina: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Buchanan, Frattesi, Klaassen, Akinsanmiro, Sanchez, Sarr.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Acerbi, Calhanoglu, Sensi, Cuadrado, Thuram.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Hien, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bakker; Koopmeiners; Pasalic, Miranchuk.

Panchina: Musso, Rossi, Scalvini, Toloi, Palomino, Hateboer, Holm, Ruggeri, Adopo, De Ketelaere, Lookman, Scamacca, Touré.

Allenatore: Gasperini.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

ARBITRO: Colombo.

Assistenti: Lo Cicero e Zingarelli.

Quarto ufficiale: Pairetto.

Var: Di Paolo (Marini).

