CESENA-INTER 0-2

47' Zanchetta (I), 92' Zarate (I)

96' - Triplice fischio! L'Inter batte 2-0 il Cesena e vola in semifinale scudetto!

92' - GOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEER! ZARATEEEEEEEE! Il centrocampista nerazzurro riceve palla da Venturini e prosegue l'inserimento scricando un violendo destro che prima bacia il palo e poi si spegne alle spalle di Veliaj! Raddoppio nerazzurro!

90' - Concessi 6' di recupero.

85' - L'Inter si affaccia ancora in avanti con Cocchi: il mancino del terzino nerazzurro è largo alla destra di Veliaj.

83' - Continua la girandola di cambi: il Cesena inserisce Wade Papa e Bertaccini per Coveri e Manetti, l'Inter risponde con Zarate per Mosconi.

82' - Ancora Spinaccè! L'attaccante raccoglie palla in area di rigore, ma anche questa volta la mira è da dimenticare: palla che sorvola la traversa.

79' - Bovo raccoglie palla appena fuori dall'area di rigore e calcia verso la porta: la traiettoria è alta.

76' - Fallo netto di Venturini, che stende Campedelli con un calcione in ritardo: ammonizione per il centrocampista dell'Inter.

74' - Zanchetta richiama in panchina Berenbruch: dentro Bovo.

73' - Altra sostituzione per il Cesena: Galvagno prende il posto di Ghinelli.

65' - Cambi anche per l'Inter: Garonetti prende il posto di Re Cecconi, Pinotti rimpiazza Quieto.

61' - Doppio cambio per il Cesena: dentro Abbondanza e Ronchetti, fuori Beidi e Tampieri.

60' - Giallo per Cocchi: pestone sul piede di Perini, decisione corretta.

57' - Occasione per Venturini! Il centrocampista calcia sull'esterno della rete da posizione defilata.

53' - Ci prova ancora Berenbruch, ma anche questa volta il mancino termina alto sopra la traversa.

47' - GOOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEEER!!!! ZANCHETTAAAAAAAA! Il regista dell'Inter raccoglie palla da fuori area e calcia di sinistro, trovando la fortunata deviazione di Ghinelli che beffa Veliaj! Nerazzurri in vantaggio!

45' - Comincia il secondo tempo di Cesena-Inter! Nei nerazzurri dentro Cocchi per Motta.

PRIMO TEMPO - Nei primi 45' è l'Inter che fa la partita con un elevato possesso palla e tante occasioni da gol create ma non concretizzate, su tutte quella gettata al vento da Spinaccè dal 33' da ottima posizione. Il Cesena 'rispetta' i nerazzurri ma non rinuncia a rendersi pericoloso, soprattutto con Perini (bloccato da un miracolo di Calligaris) e Ghinelli, vicino al vantaggio con un bel destro a giro. Per sbloccare la partita servirà maggior precisione sotto porta.

45' - Arriva il duplice fischio di Tropiano: il primo tempo di Cesena-Inter termina 0-0.

43' - L'Inter si porta avanti con un cross dalla destra spizzato da Spinaccè che arriva poi sui piedi di Motta, ma il suo mancino termina la corsa sull'esterno della rete.

41' - Cesena a centimetri dal gol! Ghinelli raccoglie palla fuori area e calcia con un bel destro a giro, Calligaris vola e controlla la traiettoria velenosa.

37' - Quieto si accentra e calcia forte di destro, ma il tentativo di collo-esterno sorvola la traversa di qualche metro.

33' - Inter vicinissima al vantaggio con Spinaccè! Il cross di Berenbruch genera un rimpallo nell'area del Cesena con la palla che arriva sul mancino dell'attaccante nerazzurro che, completamente solo e da ottima posizione, sbaglia la mira e calcia clamorosamente a lato.

29' - Il Cesena si affida alla ripartenza, conclusa con il destro molle di Coveri: Calligaris blocca senza problemi.

25' - Ancora Berenbruch! Stavolta Spinaccè è bravo a giocare di sponda trovando il numero 7, che da ottima posizione si coordina male (sempre con il destro) e calcia lontano dalla porta.

20' - Tentativo da fuori di Berenbruch! Il centrocampista nerazzurro spara alto con un destro impreciso.

16' - Miracolo di Calligaris! Il Cesena si rende pericolosissimo su calcio d'angolo con la palla schiacciata a terra da Perini: il portiere nerazzurro è un gatto e 'annulla' il colpo di testa ravvicinato del 9 bianconero.

14' - Ci prova anche Re Cecconi! Il difensore dell'Inter raccoglie palla fuori area, si libera del diretto avversario con una bella finta e calcia un rasoterra mancino bloccato a terra da Veliaj.

11' - Ancora Inter vicina al gol! Dopo lo scambio con Quieto, Berenbruch si allarga sulla sinistra e fa partire un tiro-cross insidioso: Veliaj smanaccia.

3' - Mosconi subito pericoloso! Veliaj devia in corner con qualche difficoltà.

1' - Si parte! L'arbitro Tropiano fischia il calcio d'inizio di Cesena-Inter.

15.55 - Squadre in campo, tra pochi minuti il fischio d'inizio di Cesena-Inter.

Ultimo appuntamento della regular season del campionato Primavera 1 per l'Inter, impegnata oggi alle ore 16 sul campo del Cesena nella 38esima giornata. I nerazzurri, che hanno già conquistato il pass per i playoff, sfidano i bianconeri con l'obiettivo di conservare il secondo posto in classifica, 'minacciato' dal Sassuolo (71 punti per i nerazzurri, 69 per i neroverdi) che allo stesso orario farà visita alla Sampdoria. Ecco le scelte dei tecnici Nicola Campedelli e Andrea Zanchetta.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

CESENA (4-3-1-2): 1 Veliaj; 21 Manetti, 22 Zamagni, 29 Beidi, 18 Domeniconi; 7 Tampieri, 4 Campedelli, 8 Castorri; 6 Ghinelli; 9 Perini, 10 Coveri.

A disposizione: 12 Montalti, 28 Fontana, 13 Greco, 14 Ronchetti, 23 Bertaccini, 25 Galvagno, 31 Dolce, 32 Abbondanza, 33 Wade Papa, 38 Lantignotti, 40 Antoniacci.

Allenatore: Nicola Campedelli

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 19 Della Mora, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 17 Motta; 16 Venturini, 4 Zanchetta, 7 Berenbruch; 18 Mosconi, 11 Spinaccé, 10 Quieto.

A disposizione: 21 Zamarian, 2 Aidoo, 3 Cocchi, 6 Mayè, 8 Zarate Hidalgo, 9 Lavelli, 14 Bovo, 15 Perez, 25 Zouin, 26 Garonetti, 27 Pinotti.

Allenatore: Andrea Zanchetta

Arbitro: Tropiano

Assistenti: Munitello-Mamouni.

