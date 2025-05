L'Italia U17, campione d'Europa in carica, è chiamata a difendere il titolo conquistato nella passata edizione a Cipro, nella fase finale dell'Europeo in programma dal 19 maggio al 1° giugno in Albania. Il tecnico Massimiliano Favo ha diramato l'elenco dei 20 convocati per la rassegna continentale, dove è presente anche il difensore nerazzurro Leonardo Noah Bovio (Inter),

L'ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Andrea Maran (Modena), Sebastiano Nava (Juventus);

Difensori: Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Cristiano De Paoli (Udinese), Laurence Adam Giani (Stoke City), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean Tryfose Mambuku (Stade de Reims), Davide Pavesi (Cremonese);

Centrocampisti: Alessio Baralla (Empoli), Christian Comotto (Milan), Andrea Luongo (Torino), Valerio Maccaroni (Roma), Vincenzo Prisco (Napoli), Federico Steffanoni (Atalanta);

Attaccanti: Antonio Arena (Pescara), Thomas Campaniello (Empoli), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Samuele Inácio (Borussia Dortmund), Edoardo Zanaga (Empoli).