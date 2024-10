INTER-TORINO 2-1 (25', 35'Thuram (I), 37' Zapata (T))

HALFTIME REPORT - Il risveglio di Marcus Thuram, che dopo oltre un mese ritrova la via del gol e lo fa per due volte, traccia il solco tra un'Inter che contolla il gioco e un Torino che deve fronteggiare le iniziative nerazzurre con l'handicap dell'uomo in meno dopo l'espulsione di Guillermo Maripan dopo venti minuti. Il giocatore francese trova due gol su due egregi stacchi di testa, ma proprio nel momento in cui i granata sembrano sulle ginocchia Duvan Zapata trova la rete al secondo vero tentativo degli ospiti cogliendo imbambolata la difesa e rianimando le speranze della squadra di Paolo Vanoli. La sensazione è quella di un'Inter in controllo, certo la disattenzione pagata cara non ci voleva...

48' pt - Si chiude il primo tempo, Inter e Torino vanno a riposo sul 2-1!

45' - Marcenaro ferma il gioco per un fallo su Frattesi di Lazaro, Ricci era partito in contropiede quattro contro due.

45' - Cross di Dimarco, Coco anticipa Thuram. Ancora corner.

44' - Ci saranno due minuti di recupero.

43' - In tribuna anche Leonardo Bonucci, in compagnia del figlio noto tifoso granata.

42' - Inzaghi non si fida dopo il giallo di Bisseck, Pavard si sta scaldando.

40' - Grande chiusura di Milinkovic-Savic sul tiro di Dimarco lanciato da Thuram, poi Linetty anticipa Lautaro.

37' - Il Torino accorcia con Zapata! Al pronti-via, il colombiano sfonda in avanti approfittando di una mancata chiusura di Bisseck e Acerbi e colpisce Sommer da pochi passi. C'è anche un giallo per Bisseck per un fallo precedente.

IL GOL DI THURAM: Cross di Acerbi da sinistra e altro stacco del francese che colpisce per il raddoppio. Altra doppietta per lui.

35' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUSSSSS THUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAMMMMM!!!

32' - Arriva il momento della sostituzione per il Torino: Masina entra al posto di Adams.

31' - Cerca il tiro di controbalzo da fuori Darmian, palla fuori.

31' - Lancio panoramico di Bastoni a cercare Dimarco, anticipato da Pedersen in corner. Torino all'angolo.

28' - Ancora Thuram vicino al gol! Un pallone toccato di testa da Lautaro Martinez viene raccolto dal francese che calcia a botta sicura colpendo l'esterno della rete.

28' - Altro cross di Dimarco, ancora Thuram e Frattesi che cercano l'impatto col pallone senza esito. La palla finisce sul corpo di Coco che manda in corner.

IL GOL DI THURAM: Stacco delizioso sul cross da sinistra di Bastoni, il francese salta un piano sopra tutti gli altri e lascia sulle gambe Milinkovic-Savic con un colpo di testa imperiale.

25' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUS THUUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAMMMMMMMMMM!!!

24' - Il Torino pronto a fare entrare Masina, ma dopo qualche istante il cambio viene congelato. Primo corner per l'Inter.

22' - Palla deliziosa di Dimarco, né Thuram né Frattesi arrivano sulla traiettoria. Il centrocampista reclama il corner.

20' - Marcenaro cambia tutto, è rosso per Maripan! Il cileno punito per l'intervento violento coi tacchetti esposti a palla lontana.

19' - Attenzione, Marcenaro va a rivedere l'azione. E nota l'intervento quasi spezzacaviglia di Maripan.

18' - Thuram a terra dopo uno scontro di gioco, dopo qualche istante Marcenaro ferma tutto e ammonisce Maripan.

17' - Calhanoglu si inventa un lancio diagonale per Darmian, il cui cross è però preda di Milinkovic-Savic.

16' - Azione a suon di carambole nell'area granata, Lautaro non arriva sulla torre di Thuram poi Frattesi si avventa sulla sfera ma in fuorigioco.

14' - Ricci prova la botta clamorosa dalla distanza dopo palla persa di Frattesi, Sommer con un balzo felino respinge coi pugni.

13' - Bussa il Torino con l'affondo a destra di Pedersen con cross sul quale Lazaro salta su Darmian mandando fuori.

13' - Cross di prima intenzione di Dimarco sul lancio di Calhanoglu, palla che finisce tra le manone di Milinkovic-Savic.

11' - Zapata va via a Calhanoglu aiutandosi con le braccia, Marcenaro fischia fallo tra le proteste del colombiano.

10' - Altra bella idea di Calhanoglu che prova a lanciare Thuram. Il francese non riesce ad agganciare e Milinkovic-Savic blocca.

9' - Tentativo di uno-due Calhanoglu-Thuram, neutralizzato da Gineitis.

7' - Cross interessante di Dimarco a cercare Frattesi, che viene però fermato. La palla viene raccolta da Mkhitaryan che prova il tiro trovando l'opposizione di un avversario.

5' - Darmian prova a mettere un pallone in mezzo, palla però troppo profonda che termina fuori.

3' - Giostra il pallone l'Inter, che palleggia sulla propria linea difensiva. Poi tentativo di ripartenza di Linetty fermato da Calhanoglu.

20.45 - Primo possesso del match per il Torino: PARTITI!

20.44 - Minuto di raccoglimento in memoria dell'ex presidente della Federgolf Franco Chimenti.

20.43 - Lautaro e Zapata davanti a Marcenaro per il sorteggio.

20.41 - Inter e Torino guadagnano il campo per il prepartita.

20.32 - Squadre tornate negli spogliatoi, fra pochi minuti calcio d'inizio a San Siro.

IL TABELLINO

INTER-TORINO 2-1

MARCATORI: 25', 35' Thuram (I), 37' Zapata (T)

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 21 Asllani, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 42 Palacios, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

TORINO: 32 Milinkovic-Savic; 4 Walukiewicz, 23 Coco, 13 Maripan; 20 Lazaro, 66 Gineitis, 28 Ricci, 77 Linetty, 16 Pedersen; 18 Adams (32' 5 Masina), 91 Zapata.

In panchina: 1 Paleari, 17 Donnarumma, 7 Karamoh, 8 Ilic, 9 Sanabria, 10 Vlasic, 21 Dembele, 24 Sosa, 27 Vojvoda, 61 Tameze.

Allenatore: Paolo Vanoli (squalificato, in panchina Lino Godinho).

Arbitro: Marcenaro. Assistenti: Giallatini - Bercigli. Quarto ufficiale: Colombo. VAR: Abisso. Assistente VAR: Aureliano.

Note

Espulso: Maripan (T) al 20esimo per condotta di gioco violenta.

Ammoniti: Bisseck (I)

Corner: 6-0

Recupero: 1°T 3'.

