Una vigilia un po' surreale, e non per questioni legate al campo. Ma in attesa di capire quale sarà l'atmosfera a San Siro, l'Inter altro non deve fare che concentrarsi sul campo e sul secondo impegno di questa Champions League, il primo in casa. Di fronte alla squadra di Simone Inzaghi ci sarà la Stella Rossa Belgrado, che ha iniziato la sua campagna europea con una sconfitta interna contro il Benfica. Dopo l'ottimo pareggio contro il Manchester City, per i nerazzurri c'è la possibilità di consolidare la propria posizione tra i piani alti della lunga classifica unica e di dare conferma alla prestazione di campionato a Udine. Fischio d'inizio dell'arbitro tedesco Felix Zwayer alle ore 21: segui con noi di FcInterNews.it questa partita con gli aggiornamenti in tempo reale dall'inviato a San Siro.

20.21 - Arriva il momento dell'ingresso in campo dell'Inter.

20.18 - Entra in campo la Stella Rossa, fra i fischi dello stadio.

20.14 - Inizia il riscaldamento per i portieri della Stella Rossa.

19.55 - Nella Stella Rossa, Glazer è regolarmente tra i pali: l'israeliano ha recuperato dal problema dei giorni scorsi. Davanti, peso dell'attacco su Cherif Ndiaye, assistito tra gli altri dal giovanissimo Maksimovic, il Messi biancorosso.

19.50 - Diverse le novità proposte da Simone Inzaghi questa sera, a partire dall'attacco al centro di una vera e propria rivoluzione con l'innesto di Mehdi Taremi e Marko Arnautovic, con Marcus Thuram e Lautaro Martinez in panchina. A centrocampo spazio a Piotr Zielinski, sulle fasce ecco Denzel Dumfries e Carlos Augusto. Stefan de Vrij oggi sarà il capitano.

19.45 - Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Stella Rossa:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 7 Zielinski, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 99 Taremi, 8 Arnautovic.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 9 Thuram, 10 Lautaro, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 21 Asllani, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian.

Allenatore: Simone Inzaghi.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): 18 Glazer; 66 Seol, 5 Spajic, 33 Drkusic, 24 Djiga; 6 Krunic, 21 Elsnik; 14 Olayinka, 55 Maksimovic, 15 Silas; 9 Ndiaye.

In panchina: 1 M. Ilic, 77 Gutesa, 8 Kanga, 10 Katai, 17 Bruno Duarte, 22 Dalcio Gomes, 23 Rodic, 25 Lekovic, 27 Felicio Milson, 32 L. Ilic, 49 Radonjic, 73 Prutsev.

Allenatore: Vladan Milojević.

Arbitro: Zwayer (GER). Assistenti: Kempter - Dietze. Quarto ufficiale: Badstübner. VAR: Dankert. Assistente VAR: Brand.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!