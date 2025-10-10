ATLETICO MADRID-INTER 1-1 (35' Carlos Martin (A), 59' Bisseck (I))

LIVE MATCH

I RIGORI

Lenglet (A): GOL! VITTORIA FINALE DELL'ATLETICO MADRID!

Acerbi (I): PARATA!

Janneh (A): GOL!

Luis Henrique (I): PARATA!

Ruggeri (A): GOL!

Lavelli (I): GOL!

Koke (A): TRAVERSA!

Venturini (I): GOL!

Griezmann (A): GOL!



------

20.26 - Ci si avvicina all'area, primo a battere l'Atletico.

20.25 - Si procede al sorteggio per stabilire l'ordine di battuta.

------

91' - Non c'è recupero, finisce 1-1 tra Atletico Madrid e Inter. Si batteranno i calci di rigore.

90' - Esce Diouf, tocca a Zarate.

89' - Buona idea di Griezmann che prova a lanciare Janneh, beccato in offside.

86' - Gara che si sta un po' inasprendo, fallo di Agbonifo su Pubill. Intanto nell'Atletico è entrato Janneh.

84' - Kostis è addirittura in lacrime e deve uscire, dentro Puric.

83' - Ruggeri si scaglia contro Agbonifo dopo che l'arbitro ha fermato il gioco in quanto Kostis è rimasto a terra dopo uno scontro con Diouf.

82' - Cinquegrano trova lo spunto tra due difensori e prova l'appoggio per Agbonifo che viene anticipato.

81' - Cambi per l'Inter, con Cinquegrano, Venturini e Lavelli che entrano al posto di Palacios, Mkhitaryan e Spinaccè.

79' - Barrios trova spazio tra quattro difensori, arriva al limite dell'area e calcia col destro, Martinez c'è.

76' - Agbonifo! Bravissimo il ragazzo a prendere palla al limite dell'area Colchonera e a trovarsi a tu per tu con Musso che però respinge col piede la sua conclusione.

74' - Luis Henrique mette in mezzo un pallone per Spinaccè che viene intercettato, il brasiliano lo tiene vivo prendendosi un corner.

73' - Kaczmarski si fa ingolosire dalla conclusione dai 30 metri, rasoterra che sibila vicino al palo destro della porta di Musso.

71' - Cambi per l'Atletico Madrid: Kostis rileva Galan, Javi Serrano dentro al posto di Carlos Martin. Nell'Inter dentro Agbonifo per Bonny.

70' - Gimenez scaglia un rasoterra da fuori, Martinez para a terra. Inter che fatica a trovare le misure dei passaggi.

69' - Bene stavolta Palacios che interviene in scivolata su Carlos Gimenez e lo costringe a dare rinvio dal fondo. Poi però Bonny perde malamente il pallone.

66' - Barrios scappa via sulla sinistra e mette in mezzo un pallone che viene poi spazzato via da Luis Henrique.

64' - Brutto errore di Palacios che nel servire Acerbi regala un corner all'Atletico. Sugli sviluppi, Ruggeri arriva su una palla vacante e calcia al volo mandando alto anche questa volta.

63' - Ruggeri trattiene Bonny, per l'arbitro l'intervento è passibile di giallo.

IL GOL DI BISSECK: Corner battuto bene, palla sulla testa di Bisseck che inzucca altrettanto bene e beffa Musso.

59' - GOL GOL GOOOLLL DELL'INTEEERR!! YAAANN BIISSEECKK!!

59' - Mkhitaryan apre un contropiede Inter servendo Spinaccè, che si procura un corner.

56' - Kaczmarski si fa notare con un bell'intervento fisico a togliere il pallone a Barrios.

55' - Promettente progressione di Bonny che però perde la maniglia e viene anticipato da Griezmann, poi c'è fallo dell'attaccante nerazzurro.

53' - Bovo non ce la fa, dentro Kaczmarski.

52' - Gimenez prova la conclusione volante sulla respinta di Bisseck, palla che termina fuori.

51' - Bovo si rialza, Gallagher va a scusarsi con lui.

49' - Sgambetto di Gallagher su Bovo che cade male. L'arbitro fermsa il gioco.

47' - Bell'intervento di Bovo che poi subisce fallo. Nell'Atletico Madrid sono entrati Jesus Barrios e l'ex Levante Carlos Gimenez al posto di Almada e di José Gimenez.

-----

19.36 - Primo pallone del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

19.35 - Non ci sono cambi nell'Inter mentre le due squadre rientrano in campo.

19.29 - Halftime show con robot acrobati sulla pista dello stadio di Bengasi.

HALFTIME REPORT - Primo tempo dai ritmi nel complesso blandi, dove è la squadra spagnola quella che mostra un po' di convinzione in più nell'attaccare e nel creare pericoli a Pepo Martinez. Dopo le belle occasioni di Thiago Almada, è Carlos Martin a trovare il guizzo vincente con un tocco improvviso che non lascia scampo al portiere nerazzurro. Nerazzurri poco incisivi dalle parti di Musso.

-----

45' + 2 - L'arbitro manda tutti negli spogliatoi: primo tempo che si chiude con l'Atletico Madrid avanti per 1-0 grazie al gol di Carlos Martin.

45' + 1 - Tiro di Gallagher rasoterra, para Martinez.

45' + 1 - Un minuto di recupero.

45' - Bonny scappa via e innesca un interessante contropiede, sprecato per un tocco mal calibrato col quale manda la palla direttamente sul fondo.

44' - Atletico che chiude in avanti, Inter un po' compassata in questo primo tempo.

41' - Ci prova ancora Carlos Martin che entra in area, punta Palacios e calcia un tiro centrale controllato da Martinez.

40' - Da azione di corner, Ruggeri prova il tiro a giro sparando alto.

35' - Gol dell'Atletico Madrid! Carlos Martin riesce a trovare una conclusione improvvisa aggirando Palacios e Luis Henrique e sorprendendo Martinez!

33' - Fallo tattico di Darmian su Galan bravo ad anticipare un pallone servito da Bonny. Cartellino giallo per lui.

31' - Manata su Spinaccè che rimane a terra dolorante per qualche istante.

29' - Ancora Atletico con Pubill il cui tiro termina largo.

28' - Azione insistita dell'Atletico Madrid, conclude ancora Almada con un rasoterra che impegna Martinez bravo ad allungarsi e respingere.

25' - Gallagher atterra Bovo, punizione Inter anche se Simeone non appare d'accordo.

23' - Cambio di fronte Darmian-Luis Henrique, il brasiliano mette in mezzo all'area per Bonny anticipato all'ultimo.

21' - Fase molto confusa in area Atletico, alla fine spazza via la palla la difesa biancorossa.

20' - Prova il numero Bonny, chiude Gimenez in corner.

15' - Bella azione dell'Atletico Madrid con Almada lanciato da Griezmann a tu per tu con Martinez in piena area. L'argentino prova però la finezza col colpo sotto agevolando l'intervento del portiere nerazzurro.

13' - Crossa Ruggeri, Carlos Martin impatta male col pallone e Martinez può parare con tranquillità.

12' - Carlos Martin prova l'azione personale calciando dalla distanza, Luis Henrique mette il piede e intercetta.

10' - Segna Griezmann, ma in netta posizione di fuorigioco.

10' - Primo calcio d'angolo per l'Atletico Madrid.

6' - Non si capiscono Palacios e Spinaccè, pallone che viene riconsegnato all'Atletico.

4' - Entrata pesante di Galan su Palacios, punizione per l'Inter.

3' - Bel tiro di Bonny che calcia su assist di Bisseck, tiro però che Musso blocca con facilità.

3' - Prova lo spunto Luis Henrique, che salta un uomo ma viene poi fermato da Pubill.

-----

18.27 - Arriva il calcio d'inizio vero per l'Atletico Madrid: PARTITI!

18.25 - Ci vuole ancora qualche minuto prima del calcio d'inizio, che sarà dato da un'autorità locale.

18.22 - Koke e Darmian davanti all'arbitro per il sorteggio.

18.19 - Entrano in campo le due squadre. Inter con la terza divisa.

----

IL TABELLINO

ATLETICO MADRID-INTER 1-1

MARCATORI: 35' Carlos Martin (A), 59' Bisseck (I)

ATLETICO MADRID: 1 J. Musso; 18 Marc Pubill, 2 J. M. Giménez (46' 43 C. Gimenez), 15 Lenglet, 3 Ruggeri, 21 Javi Galán (71' 26 Kostis, 84' 40 Puric); 4 Gallagher, 11 Almada (46' 59 Barrios), 6 Koke; 7 Griezmann, 12 Carlos Martin (71' 42 Javier Serrano).

In panchina: 33 M. De Luis, 39 Rajado, 46 Castillo, 65 Darío Frey, 66 Alegre

Allenatore: Diego Simeone

INTER: 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 42 Palacios (81' 50 Cinquegrano); 36 Darmian, 17 Diouf (90' 48 Zarate), 45 Bovo (54' 51 Kaczmarski), 22 Mkhitaryan (81' 52 Venturini), 11 Luis Henrique; 14 Bonny (71' 55 Agbonifo), 47 Spinaccè (81' 53 Lavelli).

In panchina: 12 Di Gennaro, 43 Stante, 46 Avitabile, 49 Maye, 54 Marello.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Mustafa Aldarsi

Note

Ammoniti: Darmian (I), Ruggeri (A)

Corner: 3-3

Recupero: 1°T 1', 2°T 0'.