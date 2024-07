La corsa al 68esimo Pallone d'Oro della storia è più incerta che mai, secondo l'Équipe. Questo soprattutto perché i principali candidati alla vittoria del più prestigioso premio individuale del calcio hanno deluso con le proprie Nazionali, in Copa America e all'Europeo. Tra le stelle mondiali Vinicius Jr. e Jude Bellingham, quindi, si inseriscono di diritto nella bagarre outsider come Lautaro Martinez, re del Sud America con l'Argentina da capocannoniere del torneo dopo aver guidato l'Inter alla seconda stella, e Dani Carvajal, due volte campione d'Europa prima col Real Madrid e poi con la Spagna. Senza dimenticare Rodri, miglior giocatore di Euro 2024, nonché perno del Manchester City che ha trionfato in Premier League. Nel podcast 'Big five', il quotidiano transalpino ha fatto il punto della situazione che, a differenza delle passate edizioni, offre una 'suspense inedita'.

