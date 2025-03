Dopo la forte eco mediatica di gennaio, quando la Roma fece di tutto per portare Davide Frattesi nella Capitale, si torna a parlare di un futuro all'Inter per Lorenzo Pellegrini a fine stagione. A trattare l'argomento è Il Messaggero, che sostiene come il capitano giallorosso stia seriamente valutando la possibilità di partire a fine stagione (contratto in scadenza nel 2026), ipotesi sempre respinta finora, e per lui sarebbero pronte a farsi avanti proprio l'Inter e il Napoli.

I nerazzurri, riporta la testata capitolina, sarebbero i favoriti in questa corsa a due. Simone Inzaghi apprezza le qualità del classe '96 e per lui sarebbe il sostituto ideale di Henrikh Mkhitaryan, che a giugno compirà 36 anni. La scadenza del contratto e il forte interesse della Roma per Frattesi potrebbero favorire questa trattativa, invitando i due club a trovare una formula che soddisfi tutti.

Per quanto concerne il Napoli, gli azzurri restano alla finestra. Dovranno prima fare le dovute valutazioni sulle modalità di rafforzamento della squadra al termine della stagione, anche alla luce della qualificazione più che probabile alla prossima Champions League.