"Sono qui per giocare e non per fare il tappabuchi". Francesco Acerbi è stato chiarissimo nel post-gara di Plzen: lui farà di tutto per conquistarsi una maglia da titolare nell'Inter e non vuole essere solo una "comparsa". E la prestazione in Champions, il suo debutto con la nuova maglia, potrebbe aver mutato le gerarchie in difesa. "Acerbi s’è preso l’Inter: è una sintesi persino banale, ma tant’è. E quel «non sono qui per fare la comparsa», ritoccato poi in «non sono qui per fare il tappabuchi», è una dichiarazione d’intenti per il presente e il prossimo futuro - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. L’Inter ha aggiunto un titolare in rosa, non una semplice alternativa. Uno che entrerà in diretta competizione con De Vrij e pure con Bastoni, nel ruolo di centrale di sinistra. Uno che, per intendersi, ha buone chance di essere confermato dall’inizio anche domenica a Udine, nella partita che dirà se l’Inter sarà davvero fuori dal periodo difficile".