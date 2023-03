Joaquin Correa ha vinto il ballottaggio con Lautaro Martinez e giocherà al fianco di Romelu Lukaku nel match contro la Fiorentina. La conferma delle indiscrezioni delle ultime ore arriva dalla Gazzetta dello Sport: l'attaccante argentino avrà quindi un'occasione importante per provare a dare segnali dopo una stagione ancora una volta tormentata, tra infortuni e prestazioni deludenti. Il Toro andrà invece in panchina perché è rientrato dall'Argentina mercoledì sera e perché nei giorni con la Seleccion, complice il clima di festa, non ha potuto allenarsi con il massimo dell'intensità. Partirà di rincorsa anche Edin Dzeko, alle prese con la lombalgia.