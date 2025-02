L'Inter si prepara a sfidare la Fiorentina per agganciare il Napoli in classifica. "Missione turnover", riferiscono i colleghi di Gazzetta.it: Inzaghi è pronto a cambiare qualche carta. Dal 1' ci saranno Carlos Augusto, Frattesi e Bisseck per far rifiatare Dimarco, Barella e Pavard. Il resto della formazione, come le indicazioni dell'allenamento hanno fornito, non cambia, con Sommer tra i pali, de Vrij e Bastoni a completare il pacchetto arretrato. Dumfries confermato a destra, in mediana ballottaggio tra Frattesi e Barella, poi Calhanoglu e Mkhitaryan. In avanti c'è l'idea Taremi. Rifiata Lautaro? Presto lo scopriremo.