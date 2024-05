È andato in scena oggi il primo faccia a faccia tra la nuova Inter di Oaktree e Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, per parlare del chiacchierato rinnovo di contratto del capitano nerazzurro. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport aggiungendo un dettaglio particolare: il summit non si è consumato nella sede del club in Viale della Liberazione, ma in uno degli hotel del centro di Milano per non dare nell'occhio.

"Tra le parti c'è la volontà di dialogare per arrivare a un'intesa, ma la distanza tra domanda e offerta c'è ancora" sintetizza la rosea, riferendo poi che entro sabato, o al più tardi dopo il CdA di martedì, è previsto un nuovo incontro.

