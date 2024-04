L'Inter vuole iniziare la prossima stagione con cinque attaccanti e non quattro. Secondo la Gazzetta dello Sport, un motivo in più per questa scelta nasce dalla valutazione odierna di una certa stanchezza della coppia titolare: Lautaro e Thuram, che hanno tirato la carretta finora, sono in riserva. Normalissimo considerando quanto hanno giocato anche a causa della latitanza più o meno continua di Arnautovic e Sanchez. Un dato, invece, non riscontrabile nelle altre big italiane.

Con una nuova Champions e un nuovo Mondiale per Club, va da se che ci vorrà una rosa più larga a 360 gradi. Taremi è già da considerarsi un nuovo attaccante nerazzurro, ma non basta. E allora ecco che il mirino si è spostato da tempo su Gudmundsson del Genoa, valutato 30 milioni (se non di più...).

Qualche dialogo con l'agente c'è stato, non con il club di appartenenza. Ma adesso è arrivato il momento perché bisogna accelerare per bruciare una fitta concorrenza, specialmente dei club inglesi (Tottenham in testa).

Secondo la Gazzetta, l’Inter deve trovare la strada per arrivare a quota 30 milioni. Deve capire se il club rossoblu è disposto ad accettare contropartite, anche parziali, nell’operazione. Si è parlato di Valentin Carboni: la valutazione dell’argentino è elevata, ma l’Inter potrebbe pensare a una cessione con recompra in stile Fabbian. Di certo, a Sanchez non verrà rinnovato il contratto e Arnautovic è tutt'altro sicuro di restare.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!