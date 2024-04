L'obiettivo numero uno per l'attacco del prossimo anno resta Albert Gudmundsson. La Gazzetta dello Sport insiste: c'è il piano dell'Inter per racimolare la somma che servirà ad accontentare il Genoa.

Dall’enigma Correa alla meteora Agoume: l’idea - secondo la rosea - è quella di piazzare una volta per tutte cinque-sei pedine di ritorno dal prestito. Serviranno 30-35 milioni per assicurarsi l'islandese. Il contratto di Correa, destinato a tornare a Milano vista la stagione del Marsiglia (lontana la Champions...) pesa ancora 8,5 milioni sulle casse: dura cederlo senza fare minusvalenza. Agoume si sta rilanciando bene nel Siviglia e potrebbe partire per 5-6 milioni.

Non solo. Cassa si potrà fare anche con Oristanio (possibile riscatto Cagliari a 4 milioni in caso di salvezza) e Vanheusden (7 milioni, ora allo Standard Liegi ma con diverso mercato). Da piazzare Radu (non bene al Bornemouth), mentre in giro piace parecchio Filip Stankovic. Possibili manovre anche attorno a Zanotti, Carboni e ai due Esposito: su tutti loro (o quasi) l'Inter intende mantenere il controllo.

Da qui il tesoretto di Marotta per Gudmundsson.