Eccolo il vero Robin Gosens. Due partite da titolare di fila come non gli capitava da oltre un anno e si è rivisto l'esterno potente e prepotente ammirato negli anni di Bergamo. Contro Bologna e Lecce, il tedesco ha arato la fascia sinistra come ai bei tempi e le sue parole a fine partita sono quasi un segnale a sé stesso e alla società: "Futuro? Solo Inter".

"Gosens è proiettato più che mai a guardare avanti, per dare continuità alle ultime belle prestazioni e mettere davvero in difficoltà Inzaghi per le scelte di formazione - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. In fondo, è questo che si chiede ai giocatori di una grande squadre: mettersi in competizione col compagno di reparto, per una sana rivalità da cui poter beneficiare tutti, giocatori e club. Dopo anni in cerca di un esterno mancino di qualità, l’Inter adesso si ritrova a sinistra con due titolari: la crescita di Dimarco è stata travolgente ed esaltante nell’ultimo biennio, tant’è che Inzaghi ora sembra non poterne più fare a meno. Se poi – nel momento del bisogno – Gosens ritrova prestazioni sui livelli degli anni in maglia Atalanta, allora il gioco è fatto e per la società è un bel problema in meno"