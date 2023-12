La Gazzetta dello Sport pubblica oggi una serie di dati riguardanti i centrocampisti al top dei principali campionati europei che dimostrano sempre di più quanto Hakan Calhanoglu sia ad un livello stratosferico. I giocatori con cui viene messo a confronto sono Gundogan, Enzo Fernandez, Modric, Rodri e Pedri.

I dati pubblicati riguardano gol, assist, percentuale di passaggi riusciti, tiri totali, contrasti vinti e palle recuperate. L'interista primeggia per gol, è alla pari con Gundogan e Modric per assist, ha una percentuale di passaggi riusciti del 92,3% seconda solo al 93,1% di Rodri ed è davanti a tutti per tiri e contrasti vinti, mentre per palle recuperate è a 98 dietro alle 101 di Rodri e alle 100 di Gundogan.

Corteggiato dall'Arabia Saudita, come racconta ancora il quotidiano, avrebbe potuto firmare un quadriennale da 18 milioni a stagione per l'Al-Hilal, la squadra di Neymar. Avrebbe guadagnato il triplo, ma ha detto no. Vuole lo scudetto con l'Inter, dove risulta un pilastro indispensabile.