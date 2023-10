Quinto gol stagionale per Marcus Thuram, in rete per la seconda gara consecutiva, che ieri consegna tre punti e una gioia infinita all'Inter di Simone Inzaghi e ai suoi milioni di tifosi. Danno e beffa per Romelu Lukaku, uscito sconfitto, surclassato sul campo e fischiato dal Meazza, dove la vittoria nerazzurra è arrivata grazie ad un gol messo in rete proprio dal suo erede. Uno score che ha fruttato al francese un ingresso per diritto nel cuore del popolo interista, già pazzo di lui. Un gol pesantissimo quello di ieri del Tikus, che Socios.com ha deciso di omaggiare mettendo all'asta il pallone del match di ieri. A. renderlo noto è la Gazzetta dello Sport che spiega come la piattaforma, che si occupa del sempre crescente incontro virtuale e non tra calcio e tifosi, abbia deciso di formulare un sondaggio - le cui modalità sono ancora da definire -, che permetterà, attraverso l'utilizzo dei Fan Token, ai fans e ai collezionisti di accaparrarsi il cimelio.

