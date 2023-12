Nonostante alcuni organi di informazione abbiano dato la trattativa ormai per definita, non c'è ancora alcuna fumata bianca tra l'Inter e Piotr Zielinski. Non perché in Viale della Liberazione abbiano avuto dei ripensamenti o non siano convinti, bensì per lo stesso motivo per cui il centrocampista polacco ha rifiutato 15 milioni a stagione per tre anni in Arabia Saudita la scorsa estate: il legame con Napoli e il Napoli, lo stesso messo in discussione da una proposta di rinnovo al di sotto delle sue aspettative.

Aurelio De Laurentiis (che in una recente intervista ha inviato malcelate frecciate al suo calciatore) ha infatti messo sul piatto un triennale da 3,5 milioni netti a stagione, decisamente meno rispetto ai 4,6 milioni percepiti da Zielinski fino a giugno 2024. Il classe '94 si sarebbe aspettato almeno la conferma dell'ingaggio attuale, che invece è pronta a corrispondergli l'Inter, anche per una questione di gratitudine dopo aver rinunciato a molti soldi sauditi pochi mesi fa.

Dopo la partita del Maradona contro il Monza, in programma venerdì 29 dicembre, dirigenza e agente del polacco si incontreranno per il classico dentro o fuori. Se il Napoli alzerà l'offerta già presentata è possibile che Zielinski accetti di rimanere, altrimenti l'unica alternativa vera per lui è il trasferimento all'Inter a cui, a dispetto di recenti voci di mercato, non ha ancora detto sì.

I nerazzurri in questo momento non hanno rivali anche perché in Italia solo la Roma ha fatto un tentativo per prendere il centrocampista a zero, alla luce delle necessità finanziarie che costringeranno i giallorossi a muoversi ancora su giocatori a basso costo. Approccio che non ha portato i frutti sperati nella capitale, visto che se proprio fosse costretto a lasciare il Napoli il giocatore preferirebbe l'Inter dove avrebbe più possibilità di vincere. Senza conseguenze anche un paio di tentativi dalla Premier League da parte di club non di prima fascia.

Ormai non resta dunque che aspettare in faccia a faccia finale tra Napoli e Zielinski per capire se il polacco vestirà la maglia nerazzurra la prossima stagione.

