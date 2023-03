Evitare un Milan Skriniar-bis. Questo il mantra in Viale della Liberazione per quanto concerne il rinnovo di Alessandro Bastoni. Un fascicolo sulla scrivania nerazzurra ormai da mesi ma non ancora definito. Il difensore l'anno scorso declinò con fermezza l'approccio del Tottenham pur di rimanere all'Inter, la sua squadra del cuore, ma oggi con un contratto in scadenza nel giugno 2024 c'è bisogno ambo i lati di fare chiarezza prima che le tempistiche inizino a pesare, come accaduto con lo slovacco.

Oggi in sede si è presentato Tullio Tinti, agente di Bastoni anche se ufficialmente per accompagnare un suo ex assistito da giocatore del quale è rimasto uomo di fiducia, Andrea Catellani, nuovo direttore responsabile del settore giovanile (contratto biennale, liberato dal Modena senza problemi e senza attivare la clausola visti gli ottimi rapporti tra i club), cercato tra l'altro anche dalla Juventus. Ma è ovvio che per l'occasione il discorso sia andato sul difensore ex Atalanta. Per il quale l'Inter offre non oltre 5 milioni netti, mentre la richiesta è superiore, al pari degli ingaggi dei vari Nicolò Barella e Lautaro Martinez. C'è distanza, ma non è incolmabile perché Bastoni non ha cambiato idea sul desiderio di restare a Milano. Per questo si cerca di lavorare sui bonus per accontentarlo e la deadline fissata per arrivare alla firma è giugno. Dopo, in caso di mancato accordo, la dirigenza nerazzurra prenderà in considerazione le offerte per ottimizzare al massimo una cessione, senza arrivare a pochi mesi dalla scadenza e perderlo a parametro zero.