Molto rumore per nulla. Non ci sarebbe neanche bisogno di scomodare William Shakespeare per sintetizzare quanto accaduto oggi ad Appiano Gentile dove voci di corridoio prevedevano una lavata di capo per Nicolò Barella e Romelu Lukaku, se non addirittura una multa, per la scenata vista al minuto 38 di Sampdoria-Inter. In realtà i due giocatori si erano chiariti la sera stessa e tra loro non c'era nulla in sospeso, così come per lo spogliatoio il discorso era abbondantemente chiuso. E oggi anche da parte del club non c'è stato alcun intervento, né multe né sgridate per i due giocatori, in quanto protagonisti del classico episodio di campo e nulla più. Non trovano fondamento neanche le voci di un Barella nervoso e con la testa altrove, con possibili ripercussioni di mercato.