Con Yann Sommer titolare designato ma sempre in lista d'attesa e Anatolij Trubin rimandato alla prossima stagione, in casa Inter rimane cerchiata in rosso la casella destinata al vice portiere. Una necessità che non è sfuggita agli operatori di mercato che in queste ore si stanno attivando per proporre estremi difensori ai nerazzurri. Recentemente da quanto ci risulta ne sono stati offerti due: il classe 1991 Luigi Sepe, ormai in rottura con la Salernitana, che arriverebbe a cifre decisamente basse e con un ingaggio assolutamente alla portata dell'Inter (1 milione a stagione). Un secondo che conosce la Serie A ed è affidabile, in altre parole.

L'altro profilo messo sul tavolo è un vecchio pallino della dirigenza di Viale della Liberazione, Juan Musso. Ovviamente l'Atalanta non lo libererebbe gratis senza garanzie di riscatto, magari l'operazione potrebbe andare in porto con un obbligo di acquisto condizionato. La cifra chiesta è 12 milioni di euro. Ma prima è necessario che i bergamaschi trovino un sostituto e Andrea Consigli è la prima scelta. Insomma, le opzioni per l'Inter non mancano, ma la priorità rimane Sommer.