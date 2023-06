In attesa di capire se e quandoi arriveranno offerte per Denzel Dumfries, l'Inter continua a setacciare il mercato cercando un potenziale sostituto. E tra i nomi presi in considerazione c'è Emil Holm, nazionale svedese classe 2000, fresco di retrocessione con lo Spezia nello spareggio contro l'Hellas Verona di domenica scorsa.

Un profilo che piace per qualità tecniche e fisiche (alto 191 centimetri), ma soprattutto perché con il suo club in Serie B il suo prezzo potrebbe ridursi in fase di trattativa. Che ci sia del movimento lo testimonia la presenza a Milano degli agenti di Holm, che hanno in programma anche un incontro con l'Inter per capire le intenzioni dei nerazzurri e approfondire eventualmente il discorso.