Arrivano notizie rassicuranti per l'Inter da Santiago del Cile, dove la Colombia sta preparando la partita valida per la seconda giornata del girone di qualificazione sudamericano al Mondiale 2026 contro i padroni di casa della Roja. Stando a quanto informano i colleghi di Caracol, infatti, Juan Cuadrado, che aveva dovuto dare forfait dopo un tempo nella sfida con il Venezuela, oggi si è allenato regolarmente con i compagni. L'allarme sulle sue condizioni fisiche era già rientrato dopo le indiscrezioni di alcuni media italiani che avevano parlato di un leggero stato infiammatorio per l'ex Juve.

A questo punto, resta da capire se il Panita sia arruolabile o meno per giocare dal 1' o a partita in corso, con Simone Inzaghi ovviamente spettatore molto interessato in vista del derby di sabato sera.