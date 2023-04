Una partita che era andata via tutto sommato liscia e senza polemiche, con la Juventus destinata a vincere per l'ennesima volta per 1-0 con un gol nei minuti finali firmato dal solito Juan Cuadrado e l'Inter che sembrava pronta a rimanere con un pugno di mosche in mano. E invece, nel finale, accade tutto, ma proprio tutto: Davide Massa fischia un rigore all'Inter per mani di Bremer, Romelu Lukaku segna e va a rispondere ai tifosi juventini che lo avevano beccato sin dal suo ingresso in campo. In quell'istante, i giocatori della Juventus, forse scottati dalla beffa, reagiscono e finisce tutto in un'enorme polveriera, con l'espulsione dello stesso Lukaku fino al saloon dopo il triplice fischio, con Samir Handanovic che prende per la collottola Juan Cuadrado scatenando l'ennesima battaglia che porta all'espulsione di entrambi. Esultano con rabbia i nerazzurri, gli juventini restano per il momento col cerino in mano. Per una gara di ritorno che si preannuncia al calor bianco.

IL TABELLINO

JUVENTUS-INTER 1-0

MARCATORE: 83' Cuadrado

JUVENTUS: 36 Perin; 15 Gatti, 3 Bremer, 6 Danilo; 11 Cuadrado, 44 Fagioli (65' 20 Miretti), 5 Locatelli, 25 Rabiot, 17 Kostic; 9 Vlahovic (74' 14 Milik), 22 Di Maria (65' 7 Chiesa).

In panchina: 1 Szczesny, 23 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 12 Alex Sandro, 18 Kean, 24 Rugani, 30 Soule, 32 Paredes, 43 Iling-Junior, 45 Barrenechea.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

INTER: 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio (81' 2 Dumfries), 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic (81' 14 Asllani), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (68' 8 Gosens); 9 Dzeko (68' 90 Lukaku), 10 Lautaro Martinez (86' 11 Correa).

In panchina: 21 Cordaz, 24 Onana, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 12 Bellanova, 45 Carboni, 46 Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Massa. Assistenti: Costanzo - Passeri. Quarto uomo: Guida. VAR: Di Paolo. Assistente: Dionisi.

Note

Espulsi: Lukaku (I) al 95' e Handanovic (I) e Cuadrado (J) nel dopopartita.

Ammoniti: Brozovic (I), Lukaku (I), Miretti (J), Cuadrado (J)

Corner: 4-3

Recupero: 1°T 1', 2°T 8'.

97' - Finisce qui! Juventus e Inter chiudono sull'1-1! Finisce con una rissa clamorosa con Handanovic che va a farsi giustizia su Cuadrado, finale increscioso. Rosso per Handanovic e anche per Cuadrado.

97' - Massa vuole allungare il recupero dopo il finale velenosissimo, oltretutto dopo un match abbastanza corretto.

95' - Espulso Lukaku e ammonito Cuadrado! Parapiglia finale in mezzo al campo, con il belga che va a dirne a tutti e Massa estrae il secondo giallo. Il colombiano era diffidato, salterà anche lui il ritorno.

94' - Pronto Lukaku... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRR!!! Perin spiazzato, pareggio dei nerazzurri in extremis ed esultanza polemica contro i tifosi bianconeri

93' - Calcio di rigore per l'Inter! Fallo di mano di Bremer ad anticipare Lukaku! VAR al lavoro...

91' - Saranno tre i minuti di recupero.

90' - Lukaku prova il tiro, colpendo due avversari. Poi Massa fischia punizione per la Juve.

89' - Primo cartellino giallo per uno juventino: è Miretti che atterra Asllani.

86' - Asllani prova su punizione, palla che finisce fuori. Nell'Inter entra Correa per Lautaro Martinez.

83' - Cuadrado! La Juventus in vantaggio! Ancora una volta il colombiano colpisce l'Inter con un'incursione su cross da sinistra e conclusione a punire l'uscita di Handanovic.

81' - Altri due cambi per l'Inter: fuori Brozovic e D'Ambrosio, in campo Asllani e Dumfries.

80' - Lukaku entra a valanga su Gatti, ammonizione per il belga.

78' - Vantaggio divorato da Milik! Nasce tutto dall'azione di Rabiot che trova Kostic, sugli sviluppi la palla arriva a Cuadrado che mette in diagonale dove il polacco tocca con la punta mandando fuori in posizione probabilmente regolare.

75' - Molto bravo Barella a chiudere su Chiesa e prendere il fallo dal compagno in Nazionale.

74' - Danilo viene atterrato da D'Ambrosio, che poi ne parla col capitano juventino. Fuori Vlahovic che non la prende bene, Milik in campo.

72' - Palla troppo profonda di Barella per Darmian, Kostic controlla e accompagna fuori.

70' - Fallo di Rabiot su D'Ambrosio, la panchina nerazzurra reclama l'ammonizione per il francese.

70' - Acerbi si immola su Chiesa rimpallando il suo tiro, ma era comunque fermo per offside.

68' - Arrivano anche i primi cambi per Inzaghi: Lukaku rileva Dzeko, Gosens prende il posto di Dimarco.

68' - Altra azione elaborata dell'Inter, Dzeko toglie ancora una volta il tiro a Mkhitaryan. Interviene Brozovic il cui tiro è imperfetto.

66' - Tiro di Danilo senza pretese, palla sul fondo.

65' - Primi cambi per Allegri: Fagioli viene rimpiazzato da Miretti, Chiesa va al posto di Di Maria.

64' - Mkhitaryan a un centimetro dal gol! L'armeno raccoglie palla a ridosso dell'area dopo una lunga azione, entra e calcia in diagonale con pallone che sibila a pochi centimetri dal palo.

60' - Serie di palle volanti in area juventina, Mkhitaryan prova a calciare ma è troppo frenetico e spara in curva.

59' - Vlahovic ha la palla in ottima posizione per lo sparo, ma Bastoni e D'Ambrosio lo limitano bene. Sugli sviluppi, Kostic prova da fuori area mandando alto.

58' - Lautaro prova a lanciare di tacco Barella, palla imprecisa che finisce a Perin.

54' - Dimarco annusa l'opportunità di segnare, ma si smarrisce al momento di venire al dunque e Cuadrado libera.

53' - Lautaro ha lo spazio per un guizzo, ma fa un dribbling di troppo e viene fermato dalla difesa. Bravo Barella a creare un po' di scompiglio.

51' - Possesso pallanotistico dell'Inter, che non trova spazi.

48' - Ripartenza Juve sprecata da un controllo errato di Kostic sul passaggio di Rabiot, rimessa per l'Inter.

47' - Vlahovic! Occasione Juve con il serbo che arriva in tuffo sul cross di Fagioli, palla alta.

