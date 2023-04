C'è la tensione, c'è il peso del traguardo della finale ma anche degli altri impegni incombenti per l'una come per l'altra squadra. Ne viene fuori un primo tempo abbastanza contratto tra Juventus e Inter, dove dopo il lampo iniziale bianconero firmato da Angel Di Maria la gara si appiattisce su un giropalla un po' statico, sia da parte dei padroni di casa che degli avversari. Solo nella fase finale della frazione si vede qualcosa di interessante, e a creare i due pericoli principali è l'Inter con Marcelo Brozovic prima e con un colpo di testa di Danilo D'Ambrosio di poco alto a ridosso del gong poi. Un'Inter comunque apprezzabile in questo primo tempo, se non altro per la voglia di provarci.