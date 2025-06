L'Olympique Marsiglia ha salutato l'ormai suo ex giocatore Luis Henrique, che quest'oggi è stato ufficializzato come nuovo acquisto da parte dell'Inter. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, i Phocéens si congedano dal giocatore brasiliano, "arrivato all'Olympique Marsiglia nell'estate del 2020 a soli 18 anni e che ha disputato 108 partite con la maglia del Marsiglia, realizzando un totale di 11 gol e 16 assist. L'ala brasiliana 23enne lascia il Marsiglia dopo una stagione di successi (9 gol e 10 assist) e firma con l'Inter. Il club gli augura il meglio per il resto della sua carriera".

