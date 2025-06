Peter Kjaer, ex portiere della Nazionale danese, invita Rasmus Højlund a prendere seriamente in considerazione l'idea di trasferirsi all'Inter per rilanciarsi dopo l'annata non brillante al Manchester United. Queste le sue parole dagli studi dell'emittente scandinava ViaPlay: "Non sono un grande fan della sua permanenza al Manchester United. E non è facile per me dirlo. È il Manchester United, e probabilmente guadagna un sacco di soldi. Potrebbe pensarla diversamente, e il Manchester United è un grande club. Ma dobbiamo dire che se l'Inter potrebbe essere il nuovo indirizzo, è una squadra che ha appena giocato la finale di Champions League. Negli ultimi anni si sono fatti notare in Europa, e se così fosse, sarebbe davvero un bel posto dove andare a giocare".

Kjaer aggiunge: "E con quello che sta succedendo al Manchester United e con quello che è successo a Højlund in questa stagione, potrebbe essere meglio per lui andare in un posto dove ha già dato il meglio di sé come l'Italia. Non sono così sicuro che sia l'attaccante giusto per portare lo United alla fase successiva".