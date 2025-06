Lui lascia Parigi per andare al Real Madrid e alla fine a coronare il sogno di alzare la Champions League è la sua ex squadra. Nonostante la sliding door non favorevole al suo destino, Kylian Mbappé non fa drammi e intervenendo in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Germania filosofeggia sul fato avverso: "Ero in Marocco, a Marrakech, ho guardato la partita al Fairmont. C'eravamo io, mio ​​cugino, qualche amico, e la TV era piuttosto grande... Ero felice perché penso che se lo meritino. Hanno avuto tanti anni di difficoltà, anch'io ne ho fatto parte, ho vissuto ogni fase della Champions League, tranne la vittoria, quindi so benissimo di cosa sto parlando. E se parliamo puramente del campo, sono stati la squadra migliore d'Europa, quindi si sono meritati il ​​titolo. Non ricordo una finale importante in cui ci sia stato un 5-0, quindi è stato meritato al 100%. Ora diventeranno la squadra che tutti vorranno battere".

La stella francese ha poi affermato di non avere rimpianti per aver lasciato il club parigino. "No, non me ne sono andato troppo presto, penso che la mia storia con il PSG fosse finita, doveva finire, ed è per questo che non provo amarezza. Credo di essere arrivato alla fine della strada e quando si arriva alla fine, non ci sono rimpianti. Avrei provato di tutto e alla fine, è solo il destino che ha voluto che tutto accadesse senza di me, tutto qui".

