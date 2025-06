Dopo il suo intervento dal palco della Milano Football Week, Juan Sebastian Veron ha parlato anche ai cronisti presenti soffermandosi in particolare sulla situazione dell'Inter. "Ci si rialza sempre perché lo devi fare, non hai scelta. Al di là che non è facile, perché hai lavorato tutto un anno, arrivi in finale e finisce come finisce, non nella maniera migliore. Ma il calcio è questo per i giocatori e immagino pure per i tifosi, che però la vivono in maniera diversa. Ma adesso ho visto che è andato via Simone Inzaghi, arriverà il nuovo allenatore, immagino ci sarà un po' di movimento e porterà nuove aspettative, nuovi obiettivi e lì è dove ti devi appoggiare e ricominciare".

Non ti aspettavi Inzaghi così in alto. Ha fatto bene a lasciare l'Inter?

"Penso, non lo so, ma per ripartire lui sicuramente avrebbe dovuto fare molti cambi nella rosa. Lui ha lavorato sempre con lo stesso gruppo o almeno con la base, e muovere quei giocatori che tanto hai allenato, con cui hai condiviso dei momenti belli, più belli che brutti, alla fine quando sei allenatore e devi ricominciare dai nuovi obiettivi... Forse non rientravano. Quindi ha scelto di andare via, al di là della proposta che puoi avere".

L'Inter ha scelto Chivu, che ha allenato il Parma. Ti piace come scelta?

"Non ho visto tante partite, la verità è che non so come lavori ma ritengo che una società come l'Inter, con la gente che lavora nell'Inter, abbia preso una scelta e fatto una ricerca in base a come lavora, a come si rapporti col gruppo. Una scelta sì coraggiosa, forse qualcuno si aspettava qualcuno con più esperienza ma alla fine hai una buona dirigenza e ti affidi a quello che pensa".