Franco Carboni lascia il River Plate dopo appena un mese e si prepara ad abbracciare il Venezia. La conferma arriva dal diretto interessato, pizzicato da ESPN Argentina all'aeroporto di Ezeiza prima della partenza per l'Europa. La precoce separazione con i Millonarios si è concretizzata con l'arrivo in panchina di Marcelo Gallardo al posto di Martín Demichelis: "Mi è rimasta la voglia di giocare nel River, ma il passo è stato breve - esordisce il classe 2003 -. Ho parlato con Marcelo, sarei potuto restare a lottare. Per fortuna mi hanno chiamato dalla Serie A, dall'Italia. Avrei voluto giocare qui ma in comune accordo con il River abbiamo deciso che per me era meglio andarmene ed è per questo che me ne sono andato".

Carboni dedica poi un altro passaggio a quello che è ormai il suo ex allenatore: "Gallardo è stato onesto con me, mi ha detto che c'erano tanti giocatori e che dovevo restare e lottare per il posto. Gli ho detto che avevo tante possibilità e ho deciso di andare via. Mi è dispiaciuto non poter giocare ufficialmente qui. Sono grato al Venezia che mi ha chiamato", conclude poi il laterale argentino di proprietà dell'Inter, in attesa che la trattativa con i lagunari venga definita ufficialmente.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!