L'ultimo arrivato in casa Inter, Tomas Palacios - secondo quanto appurato da FcInterNews.it - è rientrato ieri dall’Argentina e sta sostenendo oggi il suo primo allenamento in assoluto agli ordini di Simone Inzaghi. Il difensore sudamericano, prelevato dall'Independiente Rivadavia per 6,5 milioni più bonus dopo una lunga trattativa che ha coinvolto ben tre club, ha quindi espletato in Patria tutte le pratiche burocratiche del caso per ottenere il visto di lavoro (c’è stato un leggero ritardo visto che il classe 2003 sarebbe dovuto tornare in Italia il 4 settembre) e quindi adesso, con tutte le formalità risolte definitivamente, è pronto per iniziare finalmente e sul campo la sua avventura nerazzurra.

Palacios, escluso dalla lista UEFA in favore di Tajon Buchanan, si sottoporrà in queste settimane a una full immersion finalizzata a farlo socializzare rapidamente con il nuovo contesto di vita e professionale e con i dettami tattici di Inzaghi, che vedendolo all'opera dal vivo capirà come sfruttare le qualità e le potenzialità di questo ragazzo alto 196 centimetri dalle buone letture difensive e dotato di buona tecnica.