Alexandre Dreyfus, CEO di Socios, l'anno scorso main sponsor dell'Inter e ancora oggi tra i maggiori partner dei nerazzurri, si è espresso con toni severi sulla separazione imminente tra il club di Corso Vittorio Emanuele II e DigitalBits, accusando quest'ultima di essere una società di comodo, priva di un prodotto reale e quindi non in grado di rispettare i pagamenti sanciti dagli accordi. Il commento di Dreyfus arriva da LinkedIn, in risposta ad un utente che si domandava quale sarebbe stato in questi casi il destino dei fan token acquistati dai tifosi: "Prima di tutto, DigitalBits non ha nulla a che fare con i fan token. È una società di comodo, che ha firmato accordi che non poteva permettersi con prodotto ZERO. Mi ero già espresso contro di loro (e altre ditte) alcuni mesi fa. Secondo: l'utilità. I fan token esisteranno sempre sulla blockchain e quindi rimarranno disponibili. L'unica domanda da porsi è: chi si occuperebbe dell'utilità se, per qualsiasi motivo, il club non volesse lavorare più con una società come Socios? Detto questo, nel primo trimestre del prossimo anno i club potranno integrare l'utilità delle API/siti web direttamente anche nelle loro app e piattaforme. I club che hanno avviato l'iniziativa sono impegnati a lungo termine e non c'è motivo per cui ciò non avvenga".