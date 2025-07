La trattativa tra Inter e Fenerbahce per Hakan Calhanoglu è pronta ad entrare nel vivo. L'ultimo aggiornamento sulla questione arriva dalla Turchia con Taylan Sedef, giornalista dell'emittente Gegen Medya, che su X riferisce come sia previsto un contatto diretto (e imminente) tra i presidenti dei due club, Ali Koç e Beppe Marotta.

"Dopo la visita di questa sera all'Associazione dei tifosi del Fenerbahçe del Mediterraneo, Ali Koç avrà una videochiamata con il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e inizieranno le trattative per il trasferimento di Hakan Çalhanoğlu", si legge nel tweet. Possibile che l'affare possa andare a conclusione nel caso in cui il Fener riesca a presentare una proposta da almeno 25/30 milioni di euro per riportare il classe '94 in Turchia.