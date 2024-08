L'Inter aspetta una risposta dall'Anderlecht alla controproposta per Issiaka Kamate. Questo quanto riferisce la stampa belga dopo che, negli scorsi giorni, era arrivata sul tavolo della dirigenza nerazzurra una proposta di prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Adesso dalle parti di Milano attendono un segnale da Bruxelles, informa il giornalista Sacha Tavolieri su X, ricordando che resta in piedi anche l'opzione di prestito secco avanzata dal Mirandes, club della Segunda Division spagnola.

Sembrano non trovare più seguito, invece, le voci circolate nelle scorse settimane sull'interesse delle italiane Verona e Palermo per il classe 2004.

🇮🇹 #Inter Milan expects Anderlecht to answer their counter proposal on Issiaka Kamaté. There’s still a competition between the Mauve paid loan with option to buy deal & CD Mirandès straight loan offer yet. Up to Kamate now…

