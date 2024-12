Nuno Mendes? Davies? Theo Hernandez? No, Federico Dimarco è il.terzino sinistro più caro al mondo. A dirlo non siamo noi, ma è Transfermarkt. Il canterano nerazzurro oggi vale 60 milioni, 5 in più del portoghese del Psg e dieci in più del francese del Milan (sceso di dieci milioni da giugno a oggi).

Ma le belle notizie non finiscono a Dimash. Sono in totale 4 i calciatori nerazzurri che secondo Transfermarkt hanno aumentato il loro rispettivo valore di mercato. Dopo Dimarco il primo nella lista è Alessandro Bastoni. Il difensore classe 1999 vale 75 milioni di euro ed è il secondo azzurro più costoso alle spalle del compagno di squadra Nicolò Barella, più avanti di soli 5 milioni di euro. Il podio made in Italy è tutto nerazzurro ed è completato da Dimarco (60 milioni di euro la sua valutazione aggiornata).

Anche il valore di Thuram è aumentato, grazie ad un inizio di stagione davvero super. Il francese oggi vale 75 milioni di euro, gli stessi di Bastoni. E' il quarto giocatore più costoso della rosa, visto che sul podio, al primo posto davanti agli azzurri Bastoni e Barella, c'è il capitano Lautaro Martinez (100 milioni di euro).

Da segnalare in conclusione la crescita anche di Bisseck. Arrivato a soli 7 milioni dalla Danimarca, oggi il suo valore è quadruplicato. Il gigante tedesco, secondo Transfermarkt, vale oggi 30 milioni di euro. Una cifra oggi probabilmente anche troppo bassa per considerare in casa Inter una sua cessione.