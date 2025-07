"Presidente, se accetta il mio stipendio, mi piacerebbe giocare per il Fenerbahçe". Queste sono le parole che Hakan Calhanoglu avrebbe riferito ad Ali Koç, numero uno del club turco, riportate dal giornalista Yağız Sabuncuoğlu su X.

Si fanno sempre più insistenti i rumors di una trattativa tra Calhanoglu e il Fenerbahce dopo il lungo corteggiamento del Galatasaray nelle settimane scorse che non si è poi mai concretizzato. L'Inter ha stoppato sul nascere qualsiasi colloquio con il club giallorosso, non disposto ad avvicinarsi alle richieste economiche dei nerazzurri. Resta da capire come il Fenerbahce agirà e quali saranno i primi passi ufficiali.