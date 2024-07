"Il prolungamento di Simone Inzaghi arriverà, anzi direi proprio che ci siamo: è un percorso naturale quello del rinnovo del nostro mister". Ad annunciare l'accordo imminente tra il tecnico piacentino e l'Inter è stato il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio sul palco di Rimini, nel corso dell'evento di inaugurazione della sessione estiva di mercato organizzato da MasterGroup e Adise. Ausilio, salito sul palco insieme a Beppe Marotta, ha aggiunto: "Simone se l’è meritato, l’idea di iniziare una stagione con un contratto di un allenatore così importante a scadenza non ci va bene - ha aggiunto - Abbiamo bisogno che Inzaghi si senta tutelato e protetto. Non che questo non possa succedere anche per un anno. L’allenatore ha la responsabilità della squadra e ha bisogno di una società che lo faccia sentire forte. È il ruolo più strategico. Ci sono delle normali dinamiche di negoziazione, ma la destinazione finale è il rinnovo. Simone è al centro del nostro progetto e lo resterà a lungo".

Nelle parole di Ausilio c'è anche un elogio proprio al neo presidente dell'Inter: "Ha un nuovo ruolo, adesso è il presidente, ma nell’operatività cambia poco perché Beppe è il nostro riferimento. Non avendo una proprietà molto presente nell’ultimo anno la sua competenza è stata fondamentale. La nostra è una situazione un po’ particolare. L’area sportiva si identificava già in questa struttura. Nell’operatività con il passaggio di Marotta a presidente non è cambiato affatto. Per noi è stato tutto molto più facile perché avere un amministratore delegato che è presidente è una situazione agevolata. Si parla sempre tanto di sostenibilità, ma anche tecnica perché bisogna vincere le partite". Chiosa sulla prossima stagione e sulle intenzioni legate al mercato: “Le rose non devono essere troppo ampie, altrimenti si creano dei problemi. Oggi i numeri dicono che la squadra è a posto così, c’è anche qualche esubero per ritorno dei prestiti. Completeremo con il portiere la rosa”.

