Dopo la lite, diventata virale sui social, tra il ds del Torino, Davide Vagnati e l'allenatore Ivan Juric, il diesse dei granata si è collegato telefonicamente con Sky Sport 24 per chiarire quanto accaduto nelle scorse ore: "C'è stata una discussione, non è una bella cosa da vedere ma quando due persone ci tengono particolarmente a fare le cose in un certo modo succedono queste cose. Il mister vorrebbe i giocatori il prima possibile e io e la società stiamo provando a fare il meglio possibile in un mercato difficile. Ci siamo abbracciati finita questa lite, ci siamo detti quello che dovevamo dirci, siamo due persone vere. Ripartiremo per fare le cose nel modo migliore possibile, sarà un un nuovo punto di partenza. Cercheremo di fare il prima possibile quello che dobbiamo fare. Nelle discussioni si dicono anche cose che non si pensavano: al di là di questa lite, è importante capire il perché e il motivo è che vogliamo fare il bene del Torino. Dobbiamo cercare di dargli giocatori prima possibile".

Nessuna conseguenza quindi?

"La conseguenza è positiva: abbiamo voglia di far bene, il mister ha le sue preoccupazioni e dobbiamo fare prima possibile gli interventi di cui abbiamo bisogno".