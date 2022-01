UFFICIALE – Vlahovic è un giocatore della Juventus: firma fino al 2026

Il serbo costerà ai bianconeri € 70,0 milioni, più € 11,6 milioni di contributo di solidarietà e oneri accessori e previsti premi fino ad un massimo di € 10,0 milioni

Adesso è ufficiale: Dusan Vlahović è un nuovo giocatore della Juventus che tramite i canali ufficiali ha da poco comunicato "di aver raggiunto l’accordo con la società ACF Fiorentina S.r.l. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore a fronte di un corrispettivo di € 70,0 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per complessivi € 11,6 milioni.