Dopo aver scelto Claudio Ranieri come nuovo allenatore, la Roma continua a guardarsi intorno per il ruolo di CEO, altro ruolo che al momento non è ricoperto da nessuno dopo le dimissioni di Lina Soulokou. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, La candidatura di Giovanni Carnevali, attuale AD del Sassuolo, sembra perdere forza, mentre guadagna terreno quella di Alessandro Antonello, CEO dell’area corporate dell’Inter.

Durante questo periodo, i Friedkin hanno valutato anche profili come Claudio Fenucci (Bologna), Marzi Perrelli (Sky Sport) e Alberto Uncini Manganelli, Global GM di Adidas Running e noto tifoso della Roma. L’annuncio potrebbe arrivare entro la fine del mese.