Servono 81 minuti al Milan per sbloccare la gara contro la Fiorentina e portarsi momentaneamente a più 5 sull'Inter, attesa alle 18 dalla trasferta di Udine. A San Siro decide il match Rafael Leao dopo un pallone ingenuamente perso da Terracciano. Nell'altra sfida delle 15 il Torino espugna il Castellani di Empoli in rimonta: al vantaggio momentaneo di Zurkowski al 56' seguono 3 minuti dopo il rosso a Verre e il pari di Belotti al 79'. In chiusura di partita arrivano la seconda espulsione per i toscani per doppio cartellino giallo a Stojanovic all'86', il raddoppio granata su rigore e il tris ancora con Belotti al 96', man of the match con la tripletta che sigilla il definitivo 1-3.