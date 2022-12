Silvio Berlusconi oggi è balzato agli onori della cronaca per via di una battuta pronunciata nel corso della cena del suo Monza in cui ha 'promesso' ai propri giocatori un 'pullman di prostitute' nel caso in cui dovessero riuscire a battere Juve, Milan o Inter. Poco fa è arrivata la presa di posizione dello stesso patron del club brianzolo nonché leader di Forza Italia in seguito alle critiche ricevute: