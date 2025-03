Domenica sera la Juventus, il prossimo weekend l'Inter. L'Atalanta si prepara a due big match consecutivi incassando l'ennesimo stop stagionale per infortunio: Stefan Posch ha rimediato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro, che lo terrà fuori dal campo per diverse settimane. Da escludere, dunque, la sua presenza per la sfida del Gewiss Stadium contro la squadra di Inzaghi: il rientro è previsto dopo la sosta.

Gli altri bergamaschi ai box sono Giorgio Scalvini, Odilon Kossounou e Gianluca Scamacca, mentre Isak Hien ha svolto un lavoro specifico individuale ed è il più vicino al rientro a disposizione.