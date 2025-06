Chi arriverà per sostituire Simone Inzaghi? Ore calde in casa nerazzurra, con la coppia Marotta-Ausilio impegnata a trovare il tecnico per la prossima stagione. Il prescelto della dirigenza era Cesc Fabregas, ma pochi minuti fa – tramite una nota ufficiale – il Como ha confermato la permanenza dello spagnolo. Ora per i bookmaker è lotta tra due grandi ex: in pole Patrick Vieira, attuale tecnico del Genoa, sceso in una settimana da 25 a 2,50 su Sisal, seguito da Christian Chivu, già allenatore della Primavera, offerto a 3,50 su Snai.

Avanza in lavagna anche Thiago Motta, uno degli eroi del Triplete 2010, fissato ora a 4. Impossibile nominare il Triplete senza pensare a José Mourinho: il ritorno in nerazzurro del tecnico portoghese per ora paga 12 volte la posta.