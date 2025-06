La cerimonia di apertura del Mondiale per Club 2025 avrà luogo all'Hard Rock Stadium di Miami, il 14 giugno, alle 19.15 locali. Prima della gara che darà il kick-off al nuovo torneo, tra Al Ahly FC e Inter Miami, ci sarà quello che la FIFA definisce "viaggio emozionale attraverso suoni, movimenti e significati, unendo 32 club e i loro milioni di tifosi prima ancora dell'inizio della competizione. Un emozionante video del conto alla rovescia infiammerà lo stadio, in onore dei tifosi dei club di ogni continente".

Le stelle nascenti Vikina e Richaelio saliranno sul palco per portare ritmo, movimento e l'inconfondibile stile latino a una potente performance prodotta da Emilio Estefan Jr, figura chiave nell'integrazione della musica latina nella cultura mainstream.

"Questo spettacolo celebrerà un sound multiculturale da tutto il mondo, riflettendo il ricco intreccio di culture e ritmi che il calcio unisce - ha detto Estefan - Diamo il benvenuto al mondo a Miami con musica, gioia e unità".

"Esibirsi alla cerimonia di apertura della Coppa del Mondo per Club FIFA, proprio qui nella mia città natale, è un sogno che si avvera - ha commentato Vikina - . Stiamo alzando il volume e portando quel ritmo di Miami al mondo, proprio mentre questo incredibile mix di culture e passione calcistica sta per essere percepito in tutto il paese e in tutto il mondo".

Aggiungendo un tocco di potenza globale alla lineup, gli hitmaker French Montana e Swae Lee continueranno ad aumentare i livelli di energia poco prima che la palla inizi a rotolare con una performance ad alto numero di ottani che fonde generi diversi, offrendo uno stile rap che si muove fluidamente tra melodia e slancio.

"Questa è una cosa grandiosa: la cerimonia di apertura della Coppa del Mondo per Club FIFA! Non vedo l'ora di portare quella vera energia, di entrare in contatto con tutti i tifosi e di celebrare ciò che calcio e musica possono fare quando si uniscono", ha dichiarato Montana.

"Questo non è solo uno spettacolo, è un'atmosfera a tutto tondo. Calcio, musica, cultura: stiamo portando tutto questo, assicurandoci che il mondo senta il calore degli Stati Uniti e non solo", ha aggiunto Lee.

Mentre lo stadio pulsa di percussionisti, ballerini e un coro, la celebrazione culminerà in un potente tributo ai 32 club partecipanti. I giovani giocatori, ognuno in rappresentanza di una delle squadre in gara, porteranno lo stemma del club in campo. Insieme, comporranno la scritta "FIFA" in un simbolo luminoso e duraturo di unità che sarà conservato negli Stati Uniti prima di essere trasferito al Museo FIFA di Zurigo, in Svizzera.

"La cerimonia d'apertura sarà pulsante di ritmo ed energia: dai potenti percussionisti che scandiranno il ritmo della serata alle immagini dinamiche che porteranno il trofeo del torneo sotto i riflettori. Sarà un vibrante preludio a una competizione in cui un campione si ergerà per conquistare un obiettivo, un sogno e una gloria eterna", ha dichiarato Heimo Schirgi, Chief Event Operations Officer della FIFA.

Marco Balich, presidente e direttore creativo di Balich Wonder Studio, ha aggiunto: "Dopo il nostro lavoro sulla Coppa del Mondo FIFA in Qatar, siamo entusiasti di collaborare nuovamente con la FIFA per le cerimonie di apertura e chiusura della Coppa del Mondo per Club".