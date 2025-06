Bocca cucita per Cesc Fabregas al rientro in Italia dopo il viaggio a Londra. Il tecnico del Como, appena atterrato all'aeroporto di Linate, non ha voluto rispondere a nessuna domanda dei cronisti, tra cui l'inviato di FcInternews.it, che lo hanno incalzato chiedendogli conto del tentativo dell'Inter di ingaggiarlo. Tentativo respinto dal club lariano, come ribadito nelle ultime ore dal presidente Mirwan Suwarso. Di seguito il video:

