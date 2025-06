La notizia dell'ultimora su Nico Paz arriva da Cope e riguarda il futuro del giocatore argentino. Secondo l'emittente radiofonica, infatti, il Real Madrid ha deciso di non portare il giocatore al Mondiale per club. Al momento non ricomprerà nemmeno il giocatore dal Como.

La strategia, infatti, è rimandare il tutto a dopo la manifestazione negli Stati Uniti, quando il club iberico deciderà se attivare l'opzione di riacquisto (che ha in mano alla fine di ogni stagione fino al 2028) oppure se lasciare il ragazzo al Como ancora per un anno e decidere l'estate che verrà.